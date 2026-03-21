POL-CE: Nachmeldung zur Vermissten in Lachendorf
Lachendorf (ots)
Ergänzend zu der ersten Meldung:
Die vermisste Sony S. ist noch 24 Jahre alt, als Beschreibung konnte folgendes in Erfahrung gebracht werden:
- verm. schwarze Winterjacke - weitere Bekleidung unbekannt - schlanke Statur - ca. 160-165cm groß - lange dunkelbraune Haare
Anhängend noch ein Foto der Vermissten, welches im Einverständnis mit den Angehörigen veröffentlich werden darf.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de
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