PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachmeldung zur Vermissten in Lachendorf

POL-CE: Nachmeldung zur Vermissten in Lachendorf
  • Bild-Infos
  • Download

Lachendorf (ots)

Ergänzend zu der ersten Meldung:

Die vermisste Sony S. ist noch 24 Jahre alt, als Beschreibung konnte folgendes in Erfahrung gebracht werden:

   - verm. schwarze Winterjacke
   - weitere Bekleidung unbekannt
   - schlanke Statur
   - ca. 160-165cm groß
   - lange dunkelbraune Haare

Anhängend noch ein Foto der Vermissten, welches im Einverständnis mit den Angehörigen veröffentlich werden darf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 13:01

    POL-CE: 25 jährige aus Lachendorf vermisst

    Lachendorf (ots) - Aus Lachendorf ist seit den Mittagsstunden des 20.03. die 25 jährige Sonya S. vermisst. Sie ist in einem psychischem Ausnahmezustand in unbekannte Richtung mit unbekanntem Ziel unterwegs. Die Familie hat bereits in den sozialen Medien eine Suche gestartet, die Polizei, das DRK, die Feuerwehr und die Malteser sind mit einem Großaufgebot auf der Suche, um eine Spur aufzunehmen. Die Suche dauert an. ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:23

    POL-CE: Drei Leichtverletzt bei zwei Unfällen

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag ist es in Celle zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt worden sind. Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem PKW die Hannoversche Heerstraße (B 3) in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Hannoversche Straße musste er an einer roten Ampel anhalten. Die hinter ihm fahrende 29-Jährigen Fahrerin eines Opels erkannte dies ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren