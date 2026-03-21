Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachmeldung zur Vermissten in Lachendorf

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Lachendorf (ots)

Ergänzend zu der ersten Meldung:

Die vermisste Sony S. ist noch 24 Jahre alt, als Beschreibung konnte folgendes in Erfahrung gebracht werden:

- verm. schwarze Winterjacke - weitere Bekleidung unbekannt - schlanke Statur - ca. 160-165cm groß - lange dunkelbraune Haare

Anhängend noch ein Foto der Vermissten, welches im Einverständnis mit den Angehörigen veröffentlich werden darf.

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