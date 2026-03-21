Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 25 jährige aus Lachendorf vermisst

Lachendorf (ots)

Aus Lachendorf ist seit den Mittagsstunden des 20.03. die 25 jährige Sonya S. vermisst. Sie ist in einem psychischem Ausnahmezustand in unbekannte Richtung mit unbekanntem Ziel unterwegs. Die Familie hat bereits in den sozialen Medien eine Suche gestartet, die Polizei, das DRK, die Feuerwehr und die Malteser sind mit einem Großaufgebot auf der Suche, um eine Spur aufzunehmen. Die Suche dauert an. Sollten Sie die Vermisste sehen, wenden Sie sich gerne an die Polizei in Celle.

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