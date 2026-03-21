PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 25 jährige aus Lachendorf vermisst

Lachendorf (ots)

Aus Lachendorf ist seit den Mittagsstunden des 20.03. die 25 jährige Sonya S. vermisst. Sie ist in einem psychischem Ausnahmezustand in unbekannte Richtung mit unbekanntem Ziel unterwegs. Die Familie hat bereits in den sozialen Medien eine Suche gestartet, die Polizei, das DRK, die Feuerwehr und die Malteser sind mit einem Großaufgebot auf der Suche, um eine Spur aufzunehmen. Die Suche dauert an. Sollten Sie die Vermisste sehen, wenden Sie sich gerne an die Polizei in Celle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren