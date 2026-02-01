Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Person in Oldau

Oldau (ots)

Die Polizeistation Wietze bittet aufgrund eines Vermisstenfalls um Mithilfe. Seit dem 01.02.2026 um 00:30 Uhr wird der 42-jährige Herr Jason M. vermisst. Er wurde letztmalig in Oldau gesehen. Er ist mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Aufgrund der Außentemperaturen ist von einer Lebensgefahr für die Person auszugehen. Das beigefügte Lichtbild entspricht dem aktuellen Erscheinungsbild der vermissten Person.

