Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Person in Oldau

  • Bild-Infos
  • Download

Oldau (ots)

Die Polizeistation Wietze bittet aufgrund eines Vermisstenfalls um Mithilfe. Seit dem 01.02.2026 um 00:30 Uhr wird der 42-jährige Herr Jason M. vermisst. Er wurde letztmalig in Oldau gesehen. Er ist mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Aufgrund der Außentemperaturen ist von einer Lebensgefahr für die Person auszugehen. Das beigefügte Lichtbild entspricht dem aktuellen Erscheinungsbild der vermissten Person.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 31.01.2026 – 16:35

    POL-CE: Knallkörper kontrolliert gesprengt

    Wienhausen (ots) - Am heutigen Mittag wurde im Ortsteil Oppershausen ein Knallkörper unbekannter Herkunft entdeckt. Da die Gefahren eines längeren Transports nicht abschließend abgeschätzt werden konnten, wurde der Knallkörper durch hinzugezogene Spezialisten auf einem nahegelegenen Feld gesprengt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Telefon: 05141/277-216 E-Mail: ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 15:04

    POL-CE: Absperrungen und Räumungen bezüglich polizeilicher Maßnahmen

    Wienhausen, Landkreis Celle (ots) - Derzeit laufen in der Stettiner Straße polizeilichen Maßnahmen. Der mögliche Gefahrenbereich ist abgesperrt, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Bürger werden gebeten, den genannten Bereich nicht aufzusuchen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Telefon: 05141/277-216 E-Mail: ...

    mehr
