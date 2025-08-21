Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisster Arno R. - Polizei bittet um Mithilfe

Wietze (ots)

Seit ca. 15 Uhr wird der 83jährige Arno R. aus Wietze vermisst. Herr R. leidet an Demenz und dürfte dementsprechend schlecht orientiert sein, ist aber gut zu Fuß. Herr R. kann wie folgt beschrieben werden:

- 170 cm groß - graues Haar - blaue Jeans - graue Strickjacke

Die Kleidung auf dem Lichtbild entspricht der aktuell getragenen Kleidung.

Hinweise zum Vermissten bitte an die Polizei Wietze, Tel. 05146-986230.

