PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisster Arno R. - Polizei bittet um Mithilfe

POL-CE: Vermisster Arno R. - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Wietze (ots)

Seit ca. 15 Uhr wird der 83jährige Arno R. aus Wietze vermisst. Herr R. leidet an Demenz und dürfte dementsprechend schlecht orientiert sein, ist aber gut zu Fuß. Herr R. kann wie folgt beschrieben werden:

   - 170 cm groß
   - graues Haar
   - blaue Jeans
   - graue Strickjacke

Die Kleidung auf dem Lichtbild entspricht der aktuell getragenen Kleidung.

Hinweise zum Vermissten bitte an die Polizei Wietze, Tel. 05146-986230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:51

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Fahrer

    Celle (ots) - Am Montag, 18.08.2025 ist es in der Mühlenstraße in Celle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Tesla befuhr gegen 13:20 Uhr die Mühlenstraße in Richtung des Thaerplatzes. Auf Höhe des Amtsgerichtes bremste er sein Fahrzeug aus bislang nicht geklärten Gründen stark ab. Ein hinter ihm fahrender 45-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:21

    POL-CE: Verkehrsunfall mit Pedelec

    Celle (ots) - Im Celler Stadtteil Heese ist es gestern Vormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61 Jahre alter Polofahrer befuhr gegen 11:20 Uhr die Straße "Heese" in Fahrtrichtung Heeseplatz. Beim Abbiegen in die Riemannstraße übersah er einen auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 33-jährigen Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:13

    POL-CE: Zeugen zu Beleidigung in Wathlingen gesucht

    Wathlingen (ots) - Ein 45-jähriger Spaziergänger hielt sich am Montag, 18.08.2025 gegen 08:00 Uhr in der Kantallee in Wathlingen in Höhe des dortigen Geländes eines Kleingartenvereins auf. Er beobachtete einen aus der Richard-Wagner-Straße kommenden Rollerfahrer, der nach rechts abbog. Der Spaziergänger machte den nun an ihm vorbeifahrenden Rollerfahrer auf das dort geltende Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren