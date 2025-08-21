POL-CE: Vermisster Arno R. - Polizei bittet um Mithilfe
Wietze (ots)
Seit ca. 15 Uhr wird der 83jährige Arno R. aus Wietze vermisst. Herr R. leidet an Demenz und dürfte dementsprechend schlecht orientiert sein, ist aber gut zu Fuß. Herr R. kann wie folgt beschrieben werden:
- 170 cm groß - graues Haar - blaue Jeans - graue Strickjacke
Die Kleidung auf dem Lichtbild entspricht der aktuell getragenen Kleidung.
Hinweise zum Vermissten bitte an die Polizei Wietze, Tel. 05146-986230.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell