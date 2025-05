POL-CE: Baustellendiebstahl an der OBS Westercelle

Celle (ots) - Hambühren- Am Sonnabend, den 03.05.2025 kam es gegen 05:20 Uhr zu einem versuchten Überfall auf einen Auslieferer einer Bäckerei in der Hambührener Ostlandstraße. Ein Unbekannter trat an den Bäckereimitarbeiter heran und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Bei dem Ansatz des Opfers sich verteidigen zu wollen, ergriff der Täter die Flucht in südliche Richtung. Das Opfer ...

