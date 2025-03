POL-CE: Ergänzung zur Vermisstenmeldung einer 87-Jährigen

Celle (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 15. März 2025, kam es in Celle im Ortsteil Heese zu einem Brand eines freistehenden, gemauerten Geräteschuppens mit Anbau. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Schuppen in Flammen. Ein angrenzender Anwohner bemerkte das Feuer, konnte jedoch seine eigenen Löschversuche nicht erfolgreich durchführen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand das Objekt bereits im ...

