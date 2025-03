POL-CE: Suchanzeige: Vermisste 87-jährige Frau in Beedenbostel

Celle (ots) - Am Samstag, 08.03.2025 gegen 15:15 Uhr ist es in der Biermannstraße in Celle zu einem Rotlichtverstoß gekommen. Eine 46 Jahre Autofahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Biermannstraße in Richtung Bahnhofstraße und hielt an einer roten Fußgängerampel. Ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug scherte aus und fuhr trotz der roten Ampel links an ihr vorbei. Ein Radfahrer, der sein Rad über die für ihn grün ...

