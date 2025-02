POL-CE: Senior in Celle vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Celle (ots) - Im Stadtbereich Celle kam es am Wochenende vom 14. bis 16. Februar 2025 zu einer Serie von mindestens sechs Aufbrüchen an Firmenfahrzeugen. Die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf Werkzeuge abgesehen. Der bisher festgestellte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht ...

