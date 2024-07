Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Der Landkreis und die Polizei empfangen die diesjährigen Heidereiter aus Braunschweig

Celle (ots)

Südheide - Seit dem 25.07.2027 sind die Heidereiterinnen aus der Polizeidirektion Braunschweig wieder im Naturpark Südheide unterwegs. Bis zum 04.09.2024 sind sie für die Sicherheit in der Südheide hoch zu Ross da. Polizeihauptkommissarin von der Osten-Fabeck und Polizeikommissarin Wisotzki sind mit ihren Pferden Kobold und Hunter derzeit im Heidegebiet anzutreffen und sorgen hier für Sicherheit und Ordnung. Am 26.07.2024 haben Gerald Höhl, erster Kreisrat, als Vertreter Landrates Herrn Axel Flader, und der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Herr Polizeidirektor Frank Freienberg, die beiden Reiterinnen auf dem Hof Severloh in Empfang genommen. Auch der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten. Am 29.07.2024 hat sich ein Feriengast des Hof Severloh an die Reiterinnen gewandt und mitgeteilt, dass ihre Pferde in der Nacht ausgebrochen sind und derzeit unauffindbar sind. Schließlich kam der entscheidende Hinweis über einen Messenger-Dienst und die Halterin konnte ihre Pferde wohlbehalten in ihre Boxen zurückbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell