Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wer hat Uwe K. gesehen?

Celle (ots)

Celle/Scheuen - Seit dem 17.03.2024, etwa 16:30 Uhr, wird der 59-jährige Uwe K. vermisst. Zuletzt ist er an der Anschrift Reiherberg 2 gesehen worden. Angehörige meldeten ihn nach erfolgloser eigener Suche am 19.03.2024 als vermisst. Uwe K. hat nach einer schweren Kopfverletzung eine Platte im Kopf. Durch die Kopfverletzung ist er sowohl örtlich als auch zeitlich nicht mehr orientiert, dennoch ist er zu Fuß sehr mobil. Auf Ansprache kann Uwe K. seinen Namen und sein Geburtsdatum angeben, jedoch nicht seinen Wohnort. Uwe K. ist zwischen 175cm - 180cm groß und von schlanker Figur. Er hat einen ungepflegten Drei-Tage-Bart und trägt immer eine Mütze auf den Kopf. Er ist mit einer anthrazitfarbenen Stoffjacke (ähnlich einem Kurzmantel, mit einem hohen Kragen und Reißverschluss), einer schwarzen Jeans mit einem dunklen Gürtel und schwarzen Stoffturnschuhen bekleidet. Uwe K. hat zuvor im Bereich Heidekreis gelebt. Es ist möglich, dass er in diese Richtung unterwegs ist. Wer Uwe K. gesehen hat, oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell