Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wer hat Bernd B. gesehen?

Celle - Seit dem 17.03.2024, 11 Uhr, wird der 68-jährige, an Demenz erkrankte, Bernd B. aus Celle vermisst. Nach jetzigem Stand hat er mit einem Mountainbike der Marke Alex, in der Farbe grau-silber, die Wohnanschrift in nicht bekannte Richtung verlassen. Bernd. B. ist 176cm groß und von schlanker Figur. Er hat grau/blondes Haar. Zuletzt hat er eine schwarze Strickmütze getragen. Weiterhin hat er eine dunkelblaue Fleecejacke, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe angehabt. Bernd B. ist orientierungslos und ist auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen. Aus den ersten Ermittlungen und Gesprächen hat sich ergeben, dass er eventuell nach Salzgitter Bad unterwegs sein könnte, da er dort aufgewachsen ist. Er solle auch mal geäußert haben, seine alte Arbeitsstelle in Blankenburg (Harz) besuchen zu wollen. Wer Bernd B. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

