POL-CE: 78-jährige Frau vermisst

Celle (ots) - Celle/Westercelle- Am 17.11.2023 um 3:01 Uhr kam es im Maschweg zu einem Brand in einem ehemaligen Lagergebäude der CJD. Es ist ein Sachschaden von ca. 75.000 Euro entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Celle unter 05141/2770. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Julia Weber Telefon: ...

