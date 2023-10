Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wer hat die 13-jährige Amy Chayenne W. gesehen?

Celle (ots)

Celle - Bereits am 16.10.'23, gegen 13 Uhr hat die 13-jährige Amy W. aus Celle/Neuenhäusen ihr häusliches Umfeld verlassen und ist bis jetzt unbekannten Aufenthalts. Am 17.10.23 meldete ihr Vater sie dann am Abend als vermisst. Es bestand regelmäßig Kontakt über WhatsApp mit Amy. Der Vater vermutet, dass sich seine Tocher im Bereich Wietzenbruch, Westercelle oder der Innenstadt aufhält. Amy ist etwa 165cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat rot/braunes schulterlanges Haar. Letztmalig ist sie mit einem roten Fußballtrikot (englisches Wappen) und einer Jeans bekleidet gewesen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Amy geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770 zu wenden.

