POL-CE: Jugendliche aus Herne und Lachendorf werden vermisst

Celle (ots) - Celle/Scheuen - Bereits am 05.10.2023 ist es in den frühen Morgenstunden zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Anschrift einer Wohnunterkunft in der Straße Reiherberg gekommen. Der 35-jährige Täter hat das Zimmer eines 33-jährigen Bewohners betreten und diesen mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen. Das Opfer ist dabei an Kopf, Schulter, Thorax und Hand teils schwer verletzt worden ...

