Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wer hat den 68-jährigen Axel U. aus Hambühren gesehen?

Celle (ots)

Hambühren - Am gestrigen 13.06.2023, gegen 22 Uhr, meldet sich der Vermieter von dem 68-jährigen Axel aus Hambühren. Er sei bei ihm gewesen um ein Gespräch zu führen und konnte lediglich die unverschlossene Wohnung, sowie persönliche Gegenstände von Axel auffinden. Die eingesetzten Beamten haben ihrerseits in der Wohnung nachgeschaut und auch ihre Suche in den umliegenden Bereich ausgeweitet. Leider führte dies nicht zum Auffinden von Axel U. Derzeit ist es nicht ausgeschlossen, dass Axel U. auf Medikamente angewiesen ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist etwa 170cm groß und von normaler Statur. Auffällig sind Brandnarben an der linken Gesichtshälfte. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Celle unter 05141 277 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell