POL-CE: Vermisste 16-jährige aus Leimen/Baden-Württemberg

Seit dem 29.04.2023 wird die 16-Jährige Sozedar S. vermisst. Sie ist in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, von wo sie in der Vergangenheit schon öfter verschwand, aber bisher immer selbstständig zurückkehrte. Es ist davon auszugehen, dass ihr jetziges, längeres Wegbleiben mit einem geplanten bevorstehenden Umzug in Zusammenhang steht. Fahndungsmaßnahmen im Umfeld und an bekannten Hinwendungsorten in Hockenheim, Heidelberg, Mannheim und Celle führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb sich die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit zwei Lichtbildern an die Öffentlichkeit wendet. Diese können hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/leimen-vermisstenfahndung/

Von einer akuten Eigengefährdung wird derzeit nicht ausgegangen.

Sozedar S. kann wie folgt beschrieben werden:

schlank, ca. 1,50 groß, schulterlange, dunkelbraune Haare, Kleidung beim Weggang: grüne Cargohose, weißes Top, schwarze Jacke, weiße Sneaker Wer die Vermisste gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

