POL-CE: Erneuerung zur Vermisstensuche Stefan S. aus Hermannsburg und aktualisiertes Lichtbild

Celle Hermannsburg - Seit gestern, 19.03.2023, um 18 Uhr wird der 55-jährige Stefan S. aus dem Albert-Schweitzer-Familienwerk in Hermannsburg vermisst. Stefan S. ist etwa 190cm groß und von schlanker Figur. Er solle mit einer Jeans und einem blauen T-Shirt bekleidet sein. Stefan S. hat einen auffälligen Gang, da er ein Bein nachzieht. Zudem schaut er beim Gehen schräg nach oben. Auf Grund seiner Erkrankung sei Stefan S. auch sturzgefährdet. Die Polizei hat bereits in der Nacht intensiv nach Stefan S. gesucht, konnte ihn jedoch bislang nicht antreffen. Hierzu ist unter anderem ein Personenspürhund des DRK Uelzen eingesetzt worden. Der Bereich des Familienhilfswerk und der Nahbereich sind erfolglos abgesucht worden. Am heutigen Tag wird die Suche im Bereich Hermannsburg durch Polizeikräfte, sowie dem Polizeihubschrauber und zwei Drohnen fortgesetzt. Wer Stefan S. gesehen hat oder weitere Angaben machen kann, wendet sich an die Polizei in Bergen unter 05051/471660

