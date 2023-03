Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Suche nach vermisster 15 jährigen Anjali S.

Celle (ots)

Nienhagen - Die 15 jährige Anjali S. ist bereits am Donnerstag, 02.03.23, gegen 20 Uhr aus der Wohnung ihrer Großmutter gegangen um mit Freundin zu sprechen. Seit dem ist sie nicht wieder zurückgekehrt. Da Anjali auch in der Vergangenheit schon abgängig gewesen ist und meist nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt ist, hat die Familie sich erst am Samstag an die Polizei gewandt. Hier sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen getroffen worden. Bis heute ist der Aufenthaltsort von Anjali jedoch nicht bekannt. Anjali ist etwa 1,62m groß, ist von schlanker Figur und hat die langen braune Haare zu einem Zopf gebunden. Am Tag ihres Verschwindens ist sie mit einer dunkelgrünen Winterjacke, mit Fellkragen, einer Adidas Strickjacke, einer schwarzen Adidas Leggings und cremefarbenden Stiefeln bekleidet gewesen. Wer Hinweise geben kann wo sich Anjali aufhält oder sie gesehen hat, wendet sich, auch anonym, an die Polizei Celle unter 05141/2770

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell