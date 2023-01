Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zweites vermisstes 13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Celle

Celle / Bergen / Winsen (ots)

Seit dem 27.01.23, 14:00 Uhr, wird die 13-jährige Vayda-Valentina Y. aus Celle vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sie mit der bereits als vermisst gemeldeten Delia E. aus Winsen unterwegs sein. Zeugen haben die beiden Freundinnen gegen 14:30 Uhr gemeinsam am Celler Bahnhof gesehen. Ob sie die Bahn genutzt haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Beschreibung der Vayda-Valentina: - Ca. 160 cm groß - Normale, schlanke Statur - Lange dunkle Haare - Schwarze Jacke, graue Hose, weiße Turnschuhe Beschreibung der Delia: - ca. 160 cm groß - schlanke Statur, lange hellbraune Haare - bekleidet mit einem schwarzen Mantel

Hinweise an die Polizei in Bergen, 05051/47166112 oder die Polizei in Celle, 05141/2770.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell