Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste 16-jährige Joseline aus Bostel

Celle (ots)

Bostel - Am 17.01.2023, gegen 22 Uhr, haben sich die Eltern der 16-jährigen Joseline W. an die Polizei gewandt. Joseline sei gegen 8 Uhr von der Wohnanschrift mit dem Bus nach Celle gefahren, da sie hätte zur Schule gehen müssen. Dort ist sie leider nicht angekommen. Nach ersten Ermittlungen ist es wahrscheinlich, dass sie mit der ebenfalls abgängigen Leana T. unterwegs ist. Wer Joseline gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141-2770

