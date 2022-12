POL-CE: Vermisster 52-jähriger

Celle (ots) - Hambühren - Am 18.12.2022 ist es gegen 01:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schlochauer Straße in 29313 Hambühren gekommen. Dabei fuhr der 21-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Immenweg, als er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor. In der Folge stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch einen ausgelösten Dominoeffekt wurden im weiteren ...

