POL-CE: Vermisste 69-Jährige

Celle (ots) - In den zurückliegenden Tagen kam es im Bereich der Celler Innenstadt zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Restaurants. Die unbekannten Täter hatten sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Kellern verschafft und sind anschließend in die Verkaufsräume vorgedrungen. Entwendet wurden mehrere Tresore mit Bargeld. Bislang ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Geschäftsinhaber ...

