POL-CE: Vermisst: Öffentlichkeitsfahndung nach 54-Jähriger Frau

29223 Celle (ots)

Seit gestern Abend, 18:00 Uhr, wird die 54-Jährige Britta Annette Ohlde aus einer Klinik in der Schlepegrellstraße in Celle vermisst, nachdem diese von ihrem Ausgang nicht zurückgekommen war. Die Vermisste hat bis auf den Ausweis und etwas Bargeld sämtliche Gegenstände in der Klinik zurückgelassen. Die 54-Jährige hat Kontaktadressen im Landkreis Celle. Die Überprüfungen verliefen bislang ohne Erfolg.

Frau Ohlde ist 170cm groß und von schlanker Statur. Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie eine auffällige rote Regenjacke und Sneaker trägt. Darüber hinaus soll sie einen gebeugten Gang haben.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Ohlde geben kann, wird gebeten sich umgehend mit der Polizei in Celle, Tel.: 05141/277-0, in Verbindung zu setzen.

