Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 16-Jährige vermisst +++ Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Seit gestern Morgen (22.03.2021), 10.30 Uhr, wird die 16 Jahre alte Isabella O. aus Celle vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sie gestern in einem auffälligen Gemütszustand ihr Elternhaus verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise über mögliche Geschehnisse, die Isabellas Verschwinden erklären könnten, liegen bislang nicht vor. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens befand sich Isabella mit ihrem jüngeren Bruder allein zu Haus. Seit gestern Vormittag gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Handy, Geld, Schlüssel und Ausweise hat sie zu Hause gelassen. Bisherige Suchmaßnahmen und Überprüfung von Kontakten verliefen negativ. Isabellas Eltern sind in großer Sorge, weil dieses Verhalten nach ihrer Aussage in keiner Weise zu ihrer, eher stillen, Persönlichkeit passt. Der Vermisstenfall lässt in der Gesamtschau eine konkrete Gefährdung des Lebens der 16-Jährigen befürchten. Wer Isabella gesehen hat oder Hinweise auf ihren Verbleib geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell