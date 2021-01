Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Scheiben an Bushaltehäuschen eingeschlagen

Celle (ots)

Unbekannte Täter zerstörten am Dienstagabend (26.01.2021) zwischen 19.30 und 20.00 Uhr mehrere Glasscheiben an zwei Bushaltehäuschen in der Hannoverschen Straße. Ein Anwohner hatte das Klirren von Glas gehört und die Polizei alarmiert. Verdächtige Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wathlingen entgegen unter 05144/49546-0.

