Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller - Kind wohlbehalten gefunden!

Celle (ots)

Da Kind wurde wohlbehalten durch einen Polizeibeamten in der Nachbarschaft gefunden! Der Junge war in einen Hühnerstall geklettert und mit dem Fuß in der Zugangsklappe steckengeblieben. Dabei beobachtete er ganz in Ruhe die Hühner und wartete geduldig auf seine Befreiung. Die Mutter konnte ihren Sohn überglücklich wieder in die Arme schließen.

