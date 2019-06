Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Baucontainer auf Recyclinghof aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13.06.2019) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Recyclinghofs "Am Stellhorn" und hebelten drei Baucontainer auf. Aus den Containern stahlen sie literweise Kraftstoffe und Getränkekisten. Insgesamt entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle unter Tel. 05141/277-215 entgegen.

