Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

29303 Bergen (ots)

Am gestrigen Montag, um 14.53 Uhr, kam es in Bergen während eines Unwetters zu einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus im Horstweg.

In der Folge geriet der Dachstuhl in Brand. Der einzige im Haus Anwesende bemerkt den Blitzeinschlag durch aus der Wand "springende" Steckdosen und einen qualmenden Fernseher. Er läuft sofort ins Dachgeschoss, sieht das Feuer und wählt den Notruf.

Die Feuerwehr Bergen kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das Ablöschen einzelner Brandnester im Dach dauert bis ca. 16.00 Uhr.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden durch Blitzeinschlag, Brand und Löschwassereinsatz wird auf 50.000 EUR geschätzt. /tk

