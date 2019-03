Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Westercelle - Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Celle (ots)

Weil er volltrunken war, ließ ein 57 Jahre alter Mann gestern sein Abendessen im Ofen so stark anbrennen, dass der Rauchmelder in der Wohnung in der Fischerstraße auslöste. Die Polizisten mussten die Tür zu der extrem verrauchten Wohnung aufbrechen, denn der Bewohner öffnete nicht. Zunächst war der betrunkene Mann kaum ansprechbar; er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Schaden an dem Gebäude ist nicht entstanden. Nach entsprechender Auslüftung dürften die Räume wieder bewohnbar sein.

