POL-CE: Wathlingen - Unbekannte zerstören Protestsymbole

Celle (ots) - Seit Mitte September kommt es in Wathlingen wiederholt zu Sachbeschädigungen an Schildern und Holzkreuzen, die von Mitgliedern der "Bürgerinitiative Umwelt Wathlingen" aufgestellt bzw. an Zäunen oder Carports angebracht worden sind. Mittlerweile isst ein Sachschaden in Höhe von ca. 350,- EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten bitte an die Polizeistation Wathlingen, Herrn Sven Janßen unter Tel. 05144/9866-151.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell