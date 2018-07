POL-CE: Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzudringen

Winsen/Aller (ots) - Von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 09.15 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bruchfeld" einzudringen. Das Eindringen blieb ihnen verwehrt und so mussten sie das Objekt unverrichteter Dinge verlassen. Am Gebäude hinterließen sie einen Schaden von ca. 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (05146/500090).

