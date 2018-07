POL-CE: Trunkenheit im Straßenverkehr infolge berauschender Mittel (Amphetamin)

29221 Celle (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 19:30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Hannoverschen Heerstraße in 29227 Celle OT Westercelle wahrgenommen, dass ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer eine äußerst aggressive Fahrweise an den Tag legte.

Dichtes, schnelles Auffahren an sein Fahrzeug, sowie im weiteren Verlauf ein von ihm begangener Rotlichtverstoß waren dann des Guten zu viel, so dass der Zeuge die hiesige Polizeidienststelle in Kenntnis setzte.

Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte im Weiteren ein 29 jähriger männlicher Celler als Fahrzeugführer eines PKW Seat Mi festgestellt und kontrolliert werden.

Der Auslieferungsfahrer eines Pizza-Lieferdienstes wurde bei der anschließenden Fahrzeugführerkontrolle dabei positiv auf Betäubungsmittel (Amphetamin) getestet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde des Weiteren durchgeführt.

Der Auslieferungsfahrer des Pizzadienstes dürfte zukünftig Pizzabestellungen zu Fuß ausliefern.

