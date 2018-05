POL-CE: Winsen/Aller - Geländewagen gestohlen

Celle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen nicht zugelassenen Ford-Geländewagen. Das Fahrzeug war auf dem Terrain eines Winsener Autohauses vor dem Eingangsbereich an der Celler Straße abgestellt. Auf welche Weise die Autodiebe den Wagen in ihre Gewalt brachten, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Celle unter 05141/277-0.

