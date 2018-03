POL-CE: Celle/Heese - Gestohlene Fahrräder bei Ebay angeboten

Celle (ots) -

Die Polizei erwischte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zwei 17 und 19 Jahre junge Männer, die in der Heese zwei gestohlene Fahrräder verkaufen wollten. Die beiden hochwertigen Fahrräder waren zuvor am Dienstagvormittag in Lachendorf entwendet worden. Weil die Diebe ihre Beute bei Ebay zum Verkauf angeboten hatten, kam die Polizei ihnen schnell auf die Spur. Die Räder wurden eindeutig identifiziert. Im Zuge eines verabredeten "Besichtigungstermins" konnten die Ermittler zur Freude der Geschädigten die Fahrräder zurückerlangen.

