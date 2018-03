POL-CE: Müden/Örtze - Jäger wird angeschossen

Celle (ots) -

Ein in Rheine wohnhafter 76 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend um 23.25 Uhr durch einen Schuss aus einer ungesicherten Jagdwaffe schwer verletzt. Nach einer gemeinsamen abendlichen Jagd fuhr das spätere Opfer zusammen mit seinem 49 Jahre alten Schwiegersohn zu einer Jagdhütte in Müden/Ö. Weil sie dort übernachten wollten, holte der Schwiegersohn auch seine Jagdwaffe von der Rücksitzbank des Autos. Fatalerweise hatte dieser vergessen, die Waffe wie vorgeschrieben nach der Jagd zu entladen. Beim Ergreifen der Waffe löste sich ein Schuss und traf seinen Begleiter in den Unterleib. Der hatte Riesenglück. Durch eine sofortige Notoperation im Krankenhaus ist er außer Lebensgefahr.

