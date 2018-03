POL-CE: Winsen/Aller - Kaminofen explodiert

Celle (ots) -

Ein Wohnhaus in der Fasanenheide war am Donnerstagabend Schauplatz eines Feuerwehr-, Polizei- und Rettungseinsatzes. Gegen 20:00 Uhr wurde über Notruf eine Explosion gemeldet. Die Einsatzkräfte machten vor Ort das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses als Unglücksort aus. Das dort lebende Ehepaar hielt sich gerade im Wohnzimmer auf, als der befeuerte Kaminofen gegen 20:00 Uhr auf Grund einer bislang ungeklärten Ursache explodierte. Die 69 Jahre alte Frau und ihr 71 Jahre alter Ehemann erlitten einen Schock und zum Glück nur leichte Verletzungen. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Explosion verursachte massiven Splitterflug der zerstörten Materialien des relativ neuen Ofens. Im Wohnzimmer und den angrenzenden Räumen entstand erheblicher Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Arbeit der Brandermittler dauert noch an.

