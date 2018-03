POL-CE: Celle - Einbrüche in Keller aufgeklärt - Diebesgut sichergestellt

Sichergestellte Fallrohre aus Kupfer Bild-Infos Download

Nach einer Vielzahl von Kelleraufbrüchen in Celler Mehrfamilienhäusern in den zurückliegenden Wochen kann sich die Polizei Celle heute über einen beachtlichen Ermittlungserfolg freuen. Im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung zweier Wohnungen in Celle fanden die Beamten nicht nur typisches Einbruchswerkzeug sondern auch einiges Diebesgut. Beschuldigt sind ein 17 Jahre alter Jugendlicher sowie seine 19 Jahre alte Komplizin. Beide sind rumänische Staatsangehörige und leben mit ihren Familien in Celle. Die beiden mutmaßlichen Täter gerieten ins Visier der Ermittler, nachdem sie von einem aufmerksamen 25 jährigen Zeugen am 28.01.2018 im Zusammenhang mit einem Kellereinbruch in der Hostmannstraße beobachtet worden waren. Jenem Zeugen war an diesem Abend, gegen 19.30 Uhr, das Licht einer Taschenlampe im Keller eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses aufgefallen. Kurz darauf kamen die beiden mutmaßlichen Einbrecher aus der Tür und trugen eine große gefüllte Plastiktüte davon. Der beherzte Zeuge vermutete einen Einbruch, informierte sofort die Polizei und verfolgte die davon eilenden Verdächtigen. Die eingesetzten Polizisten hielten die beiden Personen schließlich fest und entdeckten in der besagten Plastiktüte die zuvor aus einem Keller entwendete Beute. Die darauf folgenden Ermittlungen sowie das Ergebnis der heutigen Wohnungsdurchsuchung brachten neue Zusammenhänge mit weiteren Taten ans Licht. Zuletzt hatten die Täter offenbar erst kürzlich, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Wederweg zugeschlagen. Dort hatten sie Fallrohre aus Kupfer sowie einen Blitzableiter im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen lassen. Die Beschuldigten müssen sich nun wegen schwerem Diebstahl in 59 Fällen verantworten. Die Beute der vergangenen Wochen hat insgesamt einen Wert im unteren vierstelligen Bereich.

