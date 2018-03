POL-CE: Unterlüß - Betrunkener Autofahrer gibt Führerschein ab

Celle (ots) -

Bei dem Versuch, einen PKW in Unterlüß zu kontrollieren, flüchtete dieser am Mittwochabend um 20 Uhr zunächst vor den Polizeibeamten aus Bergen. Auf einem Parkplatz in der Müdener Straße hielt der 53 Jahre alte Fahrer eines Renault schließlich an. Der Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

