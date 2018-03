POL-CE: Blumlage - Gelddiebstahl aus Kosmetikstudio

Celle (ots) -

Nach ihrer Behandlung in einem Schönheitssalon in der Schuhstraße nutzte am Mittwochvormittag eine 18 Jahre alte Kundin die kurze Abwesenheit der Kosmetikerin. Sie stahl aus deren Geldbörse einen dreistelligen Geldbetrag. Die 47 Jahre alte Geschädigte bemerkte die Tat glücklicherweise sofort und verfolgte die flüchtende Diebin nach draußen. Bei einem anschließenden Gerangel der beiden Frauen auf der Straße griff ein zufällig vorbeikommender Fußgänger mutig ein. Der 35 Jahre alte Mann übergab die Diebin schließlich den eintreffenden Polizeibeamten. Das gestohlene Geld fand so den Weg zurück in das richtige Portemonnaie! Von "Langfinger" kann jedoch nun keine Rede mehr sein: Der Täterin brachen bei dem Scharmützel auf der Straße die künstlichen Fingernägel ab.

