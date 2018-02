POL-CE: Celle City - Parfumräuber kann flüchten

Celle (ots) - Parfums aus einer Drogerie in der Celler Innenstadt waren am Dienstagvormittag um 10:45 Uhr das Ziel eines Diebes. Nachdem der unbekannte Täter den Laden mit zwei Düften ohne Bezahlung verlassen hatte, hefteten sich die beiden Ladendetektive an seine Fersen. Vor der Sparkasse konnten sie den Flüchtenden stellen und hielten ihn fest. Dabei riss er sich los, schlug wie wild um sich und flüchtete zu Fuß in nicht bekannte Richtung. Einer der beiden Ladendetektive verletzte sich bei seinem Einsatz am Handgelenk. Beschreibung des Täters:

- südländisches Aussehen - ca. 30 Jahre alt - schwarze Jacke - blaue Jeans - blaue Mütze

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen (Tel. 05141/277-215)

