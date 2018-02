POL-CE: Celle - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Verursacher flüchtig

Celle (ots) -

Im Kreisverkehr der Bundesstraße 3, Mühlenstraße / Neumarkt kam es am Montagnachmittag um 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, durch den die 17 Jahre alte Beifahrerin eines PKW VW verletzt wurde. Der 18 Jahre alte Fahrzeugführer war ordnungsgemäß in den Kreisverkehr hineingefahren als plötzlich aus Richtung Neumarkt ein schwarzer PKW in den Kreisel einfuhr und dem VW die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der schwarze Wagen, wahrscheinlich ein Opel Meriva, wurde laut Zeugenaussagen von einem älteren Herrn geführt. Dieser wartete auch zunächst am Unfallort, war dann aber plötzlich verschwunden. Die eintreffenden Rettungssanitäter hatten den Fahrer noch aufgefordert, seinen PKW in den Bereich der Hafenstraße zu fahren, um Platz zu machen. Die verletzte Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem PKW VW entanden Schäden am Lack sowie am Scheinwerfer.

