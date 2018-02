POL-CE: Nienhagen - Angelheim brennt nieder

Niedergebrannte Holzhütte des Angelvereins Nienhagen Bild-Infos Download

Celle (ots) -

Am Montagabend um 21:35 Uhr wurde ein Brand auf dem Gelände des Angelsportvereins in Nienhagen am Bennebosteler Weg gemeldet. Das vollkommen aus Holz gebaute Vereinsheim stand komplett in Flammen, als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr in der Hütte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Wathlingen und Nienhagen waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 26 Mann im Löscheinsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

