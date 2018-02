POL-CE: Bergen - Einbruch in Jugendfreizeitstätte

Celle (ots) -

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangte ein unbekannter Täter bereits in der Nacht zu Montag in die Jugendfreizeitstätte "Bergwerk" in Bergen. Aus der Küche stahl der Einbrecher Süßigkeiten, Getränkedosen sowie einen Beutel mit Leergut. Außerdem ließ er einen Alukoffer samt Mikrofonen mitgehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bergen (Tel.: 05051/47166-0).

