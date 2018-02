POL-CE: Celle - Radfahrerin angefahren

Celle (ots) -

Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr wurde eine 31 Jahre alte Radfahrerin an der Fuhrberger Straße von einem Volvo angefahren. Die 64 Jahre alte Volvo-Fahrerin befuhr die Fuhrberger Straße in Richtung Celle. Als sie nach rechts in den Garnseeweg abbiegen wollte, übersah sie die von vorn kommende Radfahrerin. Diese hatte zwar die Beleuchtung eingeschaltet, jedoch den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzt. Die Radfahrerin erlitt durch den Aufprall glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Frontscheibe des PKW ging zu Bruch.

