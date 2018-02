POL-CE: Celle - Gartenlaube in Kleingartenanlage aufgebrochen

Celle (ots) -

Eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage im Karrenweg war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstag, 17 Uhr überkletterten unbekannte Täter den mit Stacheldraht gesicherten Maschendrahtzaun eines Gartengrundstücks. Sie öffneten gewaltsam die Tür der Gartenlaube auf dem Grundstück und lassen diverses Werkzeug und Gartengeräte mitgehen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen (Tel.: 05141/277-215).

