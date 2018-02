POL-CE: Celle - Wohnwagen am Silbersee aufgebrochen

Celle (ots) -

Am Sonntagabend musste eine 18 Jahre alte Wohnwagenbesitzerin einen Einbruch in ihren Wohnwagen auf dem Campingplatz am Silbersee feststellen. Ein Unbekannter hatte gewaltsam ein Fenster des Wohnwagens geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Er sorgte nicht nur durch Wühlen in den Schränken für Unordnung, sondern machte es sich auch noch mit Alkohol und Zigaretten gemütlich. Offenbar nächtigte der Täter auch gleich im Wohnwagen. Bevor er verschwand, ließ er noch eine Lampe mit Bewegungsmelder mitgehen. Der genaue Tatzeitraum ist noch ungewiss.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell