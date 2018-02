POL-CE: Eversen - PKW gerät auf die Gegenfahrbahn

Celle (ots) -

Aus Unachtsamkeit geriet ein 23 Jahre alter Opelfahrer am Sonntagabend um 17:45 Uhr in Eversen beim Durchfahren einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden anderen Opel. Die 49 Jahre alte Fahrzeugführerin, die in Richtung Süden fuhr, verletzte sich durch den Aufprall leicht am Handgelenk. An beiden Fahrzeugen enstand jeweils ein Schaden in Höhe von 5000,- EUR.

