POL-CE: Pkw prallt gegen Ampel

Celle / Altencelle (ots) - Sonntagmorgen, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 37 jähriger Celler mit seinem 3er BMW in Altencelle die Braunschweiger Heerstraße aus Richtung Eicklingen kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe Merierkampswegs kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine auf einer Verkehrsinsel stehende Lichtzeichenanlage. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht, am Pkw entstand Totalschaden.

