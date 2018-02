POL-CE: Pkw aufgebrochen

Celle / Heese (ots) - Am Samstagabend, zwischen 21:40 und 21:55 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in der Fuhrberger Straße abgestellten Skoda eingeschlagen und das darin befindliche CD-Radio entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Celle, Tel. 05141-277215

