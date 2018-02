POL-CE: Celle - Friedlicher Verlauf einer Kundgebung

Aufzug in der Jägerstraße Bild-Infos Download

Celle (ots) -

Eine Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist am Samstagnachmittag ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Rund 480 Teilnehmer versammelten sich um 14 Uhr in den Triftanlagen, um "Solidarität für Afrin" zu zeigen. Nach der Auftaktkundgebung an der Arndtstraße zogen die Demonstranten mit ihren Fahnen und Plakaten durch die Bahnhofstraße. Polizeikräfte begleiteten den Zug, der über Breite Straße, Jägerstraße, Sägemühlenstraße, Langensalzaplatz, Magnusstraße, Südwall und Bergstraße bis zum Großen Plan führte. Dem Aufzug folgte eine kurze Abschlusskundgebung auf dem Großen Plan. Um kurz vor 16 Uhr wurde die Veranstaltung friedlich und ohne Zwischenfälle beendet.

